Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Москве, Федотов — второй

Фигурист Никита Сарновский одержал победу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За два проката спортсмен получил 257,79 балла.

Второе место занял Арсений Федотов, в сумме набравший 238,25 балла. Тройку призёров замкнул Михаил Тихонов с результатом 207,78 балла. Отметим, что по итогам короткой программы лидировал Федотов, а Сарновский был вторым.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, Москва.

Мужское одиночное катание. Результаты: