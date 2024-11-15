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Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Москве, Федотов — второй

Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Москве, Федотов — второй
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Фигурист Никита Сарновский одержал победу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За два проката спортсмен получил 257,79 балла.

Второе место занял Арсений Федотов, в сумме набравший 238,25 балла. Тройку призёров замкнул Михаил Тихонов с результатом 207,78 балла. Отметим, что по итогам короткой программы лидировал Федотов, а Сарновский был вторым.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Юноши. Произвольная программа
15 ноября 2024, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Никита Сарновский
Москва
257.79
2
Арсений Федотов
Москва
238.25
3
Михаил Тихонов
Москва
207.78

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, Москва.
Мужское одиночное катание. Результаты:

  1. Никита Сарновский — 257,79 балла
  2. Арсений Федотов — 238,25;
  3. Михаил Тихонов — 207,78;
  4. Артемий Маринин — 202,46;
  5. Илья Неретин — 201,25;
  6. Макар Николаев — 196,44.
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