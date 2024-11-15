Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Японка Хана Ёсида победила в короткой программе Гран-при Финляндии

Японка Хана Ёсида победила в короткой программе Гран-при Финляндии
Комментарии

Японская фигуристка Хана Ёсида одержала победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсменка набрала 67,87 балла.

Второе место заняла представительница Италии Лара Наки Гутманн, получившая от судей 67,06 балла. Тройку лидеров замкнула американка Сара Эверхардт с результатом 66,28 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2024, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Хана Ёсида
Япония
67.87
2
Лара Наки Гутманн
Италия
67.06
3
Сара Эверхардт
США
66.28

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Женское одиночное катание. Короткая программа. Результаты:

  1. Хана Ёсида (Япония) — 67,87 балла
  2. Лара Наки Гутманн (Италия) — 67,06
  3. Сара Эверхардт (США) — 66,28
  4. Рино Мацуике (Япония) — 64,82
  5. Асун Юн (Южная Корея) — 63,16
  6. Маи Михара (Япония) — 59,56.
Материалы по теме
Юма Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии, набрав больше 100 баллов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android