Японка Хана Ёсида победила в короткой программе Гран-при Финляндии
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Японская фигуристка Хана Ёсида одержала победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсменка набрала 67,87 балла.
Второе место заняла представительница Италии Лара Наки Гутманн, получившая от судей 67,06 балла. Тройку лидеров замкнула американка Сара Эверхардт с результатом 66,28 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2024, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Хана Ёсида
Япония
67.87
2
Лара Наки Гутманн
Италия
67.06
3
Сара Эверхардт
США
66.28
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Женское одиночное катание. Короткая программа. Результаты:
- Хана Ёсида (Япония) — 67,87 балла
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 67,06
- Сара Эверхардт (США) — 66,28
- Рино Мацуике (Япония) — 64,82
- Асун Юн (Южная Корея) — 63,16
- Маи Михара (Япония) — 59,56.
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