Японка Хана Ёсида победила в короткой программе Гран-при Финляндии

Японская фигуристка Хана Ёсида одержала победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсменка набрала 67,87 балла.

Второе место заняла представительница Италии Лара Наки Гутманн, получившая от судей 67,06 балла. Тройку лидеров замкнула американка Сара Эверхардт с результатом 66,28 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Женское одиночное катание. Короткая программа. Результаты:

Хана Ёсида (Япония) — 67,87 балла Лара Наки Гутманн (Италия) — 67,06 Сара Эверхардт (США) — 66,28 Рино Мацуике (Япония) — 64,82 Асун Юн (Южная Корея) — 63,16 Маи Михара (Япония) — 59,56.