Стеллато-Дудек и Дешам лидируют на Гран-при Финляндии по итогам короткой программы

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу в короткой программе среди спортивных пар на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсмены набрали 75,89 балла.

Второе место заняли представители Италии Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, получившие от судей 67,43 балла. Тройку лидеров замкнули венгры Мария Павлова и Алексей Святченко с результатом 61,29.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Парное катание. Короткая программа. Результаты:

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 75,89 балла; Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 67,43; Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 61,29.