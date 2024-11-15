Стеллато-Дудек и Дешам лидируют на Гран-при Финляндии по итогам короткой программы
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Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу в короткой программе среди спортивных пар на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсмены набрали 75,89 балла.
Второе место заняли представители Италии Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, получившие от судей 67,43 балла. Тройку лидеров замкнули венгры Мария Павлова и Алексей Святченко с результатом 61,29.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
15 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Окончено
1
Канада
2
Италия
3
Венгрия
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Парное катание. Короткая программа. Результаты:
- Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 75,89 балла;
- Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 67,43;
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 61,29.
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