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Стеллато-Дудек и Дешам лидируют на Гран-при Финляндии по итогам короткой программы

Стеллато-Дудек и Дешам лидируют на Гран-при Финляндии по итогам короткой программы
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Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу в короткой программе среди спортивных пар на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсмены набрали 75,89 балла.

Второе место заняли представители Италии Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, получившие от судей 67,43 балла. Тройку лидеров замкнули венгры Мария Павлова и Алексей Святченко с результатом 61,29.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
15 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Окончено
1
Канада
2
Италия
3
Венгрия

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Парное катание. Короткая программа. Результаты:

  1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 75,89 балла;
  2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 67,43;
  3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 61,29.
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