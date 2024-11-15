Анна Погорилая назвала яркое воспоминание, связанное с Евгенией Медведевой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Погорилая назвала любимый момент, связанный с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Сегодня, 15 ноября, Погорилая выступила на её ледовом шоу.

«Выступление на турнире по шоу-программам? Я думаю об этом. Но там нужно сначала разработать концепцию. Воспоминания, которые связаны с Евгенией? Это, конечно, чемпионат мира. Момент, когда включили мою музыку, и Женя знала мою программу. Она как раз и подхватила движения. Это, наверное, один из самых ярких моментов», — передаёт слова Погорилой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.