Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Погорилая назвала яркое воспоминание, связанное с Евгенией Медведевой

Анна Погорилая назвала яркое воспоминание, связанное с Евгенией Медведевой
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Погорилая назвала любимый момент, связанный с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Сегодня, 15 ноября, Погорилая выступила на её ледовом шоу.

«Выступление на турнире по шоу-программам? Я думаю об этом. Но там нужно сначала разработать концепцию. Воспоминания, которые связаны с Евгенией? Это, конечно, чемпионат мира. Момент, когда включили мою музыку, и Женя знала мою программу. Она как раз и подхватила движения. Это, наверное, один из самых ярких моментов», — передаёт слова Погорилой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Скандал на юбилейном шоу Медведевой! Певица помешала подготовке Трусовой. LIVE
Live
Скандал на юбилейном шоу Медведевой! Певица помешала подготовке Трусовой. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android