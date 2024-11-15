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Туктамышева — о Медведевой: Женя — прекрасный человек. У нас много воспоминаний

Туктамышева — о Медведевой: Женя — прекрасный человек. У нас много воспоминаний
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Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева назвала двукратную победительницу чемпионатов мира Евгению Медведеву прекрасным человеком. Сегодня, 15 ноября, Елизавета выступила на ледовом шоу, приуроченном к 25-летию Медведевой.

«Женя — прекрасный, юморной человек, с которым всегда можно поговорить на разные темы, посмеяться. И в целом с ней нет каких-то неловкостей никогда, она интересный человечек, как я её называю. У нас много воспоминаний. Мы ездили на соревнования, много проводили времени вместе», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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