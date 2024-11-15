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Трусова раскритиковала экс-солистку #2Маши: такого нечеловеческого отношения не видела

Трусова раскритиковала экс-солистку #2Маши: такого нечеловеческого отношения не видела
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) высказалась о своём выступлении на шоу Евгении Медведевой, а также отметила непрофессионализм певицы Марии Зайцевой, под вокал которой представила один из своих прокатов.

«Я всегда очень волнуюсь на шоу, соревнованиях, очень сильно. Второй номер — это был мой был первый прокат под музыку, потому что не было плюса, только минус. Под минус невозможно кататься. А потом, когда я пришла на саундчек, то Зайцева отказалась петь больше одного раза. И, соответственно, мне было очень страшно выходить. Я вообще не понимаю, что делать, где, как, вот.

Это самый сложный прокат в шоу? В шоу, наверное, да. Просто я настолько нечеловеческого отношения к себе ни разу не видела. Я понимаю, конечно, что у неё дела были, но для меня это было очень страшно, когда человек просто оказался петь еще раз.

Фонограммы не было, у неё нет. Я спрашивала много раз, я очень просила. Я вообще без проблем бы покатала бы вот под фонограмму, но у нее не было, у нее был только минус. А минус это прям совсем другой. Как вообще выбирали музыку? Мне просто какие предложили, такие и есть. Это не я выбирала, это выбрали организаторы», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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