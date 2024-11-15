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«Вы всё видите сами». Александра Трусова — о возвращении на соревнования

«Вы всё видите сами». Александра Трусова — о возвращении на соревнования
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) высказалась о перспективе своего возвращения на соревнования в качестве спортсменки.

«Вы же всё видите сами. Ну, осталось два этапа Гран-при. Как будто бы один из них начинается завтра. Как думаете, я буду? Ну, вот. В Питере я буду, но не выступать. Чемпионат по шоу-турнирам, прыжкам? Ну, всё увидите. Я не знаю. Так далеко я не загадываю, честно говоря», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В последний раз Александра Трусова выходила на соревнования в ноябре 2022 года по ходу сезона-2022/2023.

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