«Была задумка вызвать ностальгию». Медведева — о номере с Погорилой и Радионовой

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что испытала ностальгию во время совместного выступления с Анной Погорилой и Еленой Радионовой на своём ледовом шоу. На чемпионате Европы 2016 года россиянки выиграли все медали, победу одержала Медведева.

«Возникли какие-то ностальгические эмоции? Да, возникли, конечно. В этом и была задумка, чтобы вызвать ностальгию не только у меня, не только у участников, но прежде всего у зрителей. И, мне кажется, это получилось. Особенно когда мы с девочками втроём, я, Лена (Радионова — Прим. «Чемпионата») и Аня (Погорилая — Прим. «Чемпионата») выходили в открытии второго отделения, я прям слышала с трибуны: «Девочки, ну что же вы делаете-то? Ну так нельзя, предупреждать надо». В общем, мне кажется, что всё задуманное у нас получилось. Вот, теперь всем отдыхать», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.