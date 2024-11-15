«Платье Карениной моя собака разгрызла в клочья». Медведева — о костюмах для своего шоу

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о платьях, которые она использовала в своём ледовом шоу.

«Это действительно те самые платья. И, я думаю, если приблизить, можно посмотреть, что где-то камни поотваливались, где-то потёрлось. Платье Анны Карениной нам вообще пришлось восстанавливать и шить новые перчатки, они отличаются от оригинала. Поскольку есть история, которую я несколько раз рассказывала, что это платье Анны Карениной вообще моя собака, когда была щенком, разгрызла просто в клочья. Перчаток не осталось, платье удалось спасти, реанимировать. И сегодня как раз получилось прокатать олимпийскую произвольную программу. Но все до единого платья те же», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.