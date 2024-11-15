«Думаете, не звали?» Евгения Медведева высказалась об отсутствии Тутберидзе на своём шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об отсутствии тренера Этери Тутберидзе на своём юбилейном ледовом шоу, которое прошло в пятницу, 15 ноября.

«Вы серьёзно думаете, что мы Этери Георгиевну не звали? Конечно же, звали. По определённым причинам, видимо, личным не смогла присутствовать.

Во-первых, Этери Георгиевна – это главный человек, который меня в принципе сюда довёл. До того, что вот шоу Евгении Медведевой «25 лет». Главный человек в моей карьере, главный тренер. Поэтому странный вопрос. Конечно же, звали», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.