Евгения Медведева: то, что я сегодня имею — это большое благословение

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила своё окружение за помощь в организации ледового шоу.

«То, что я сегодня имею — это большое благословение. Можно сколько угодно говорить: «Я, я, я, Евгения Медведева, 25 лет, моё шоу». Но всё, что было сегодня, это благодаря людям вокруг меня, которые благодаря большой удаче попались мне в жизни и продолжают меня поддерживать и помогать. Это просто невероятно, и я надеюсь, что дальше так и будет. Потому что то, что произошло сегодня, – это настоящий праздник и настоящая магия фигурного катания. И пускай так дальше продолжается у нас», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.