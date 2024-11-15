Медведева ответила на вопрос, будет ли думать о грантах для собственных шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о возможных грантах для своих шоу по примеру того, как поступила Алина Загитова. Спортсменка запросила для своего шоу грант в размере 75 млн рублей.

«Довольна ли, как прошло с точки зрения организации? Да, я очень и очень довольна. Со мной работала очень профессиональная команда. Команда не медийная. Но для общего понимания, просто это шоу создавали те же люди, которые делают грандиознейшие шоу каждый год — «Влюблённые в фигурное катание». Так что у команды, которая делала наше сегодняшнее шоу, огромный опыт не только в ведении ледовых шоу, но также шоу на концертных площадках для музыкальных артистов.

Хочу ли развиваться и получить грант? Пожалуйста, можно я вот сейчас просто вдох-выдох сделаю хотя бы до дальнейших шоу? Буду думать. Но если вас интересует, будет ли в этом году ещё что-нибудь, то точно нет. Я не могу сказать честно», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.