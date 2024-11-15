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Евгения Медведева отказалась отвечать, приглашала ли Алину Загитову на своё шоу

Евгения Медведева отказалась отвечать, приглашала ли Алину Загитову на своё шоу
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Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос, приглашала ли она свою главную соперницу Алину Загитову на шоу, приуроченное к своему 25-летию.

— [Приглашали ли] Главную соперницу?
— Следующий вопрос, — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Юбилейное шоу к 25-летию Евгении Медведевой состоялось в Москве на «ЦСКА-Арене» 15 ноября. В шоу приняли участие ряд титулованных спортсменов — Александра Трусова (Игнатова), Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие звёзды фигурного катания.

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