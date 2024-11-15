«В какую сторону пинать мяч без понятия». Медведева — об участии в футбольном матче

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о предстоящей игре за московское «Динамо» в футбольном матче с командой Медиалиги «Амкалом».

«На какой позиции буду играть за «Динамо»? Слушайте, это всё для веселья. Это Медиалига. Пока что я сама никаких подробностей не знаю. Знаю, что буду в форме, знаю, что буду в бутсах. Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону, я без понятия. Там разберёмся по наитию. На месте посмотрим», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Динамо» (Москва) сообщила, что Евгения Медведева будет защищать цвета команды в товарищеском матче с «Амкалом», который состоится 17 ноября.