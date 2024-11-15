Медведева ответила на вопрос, как пришла к идее организовать собственное шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева, выступившая с юбилейным шоу к своему 25-летию, рассказала, как ей пришла идея подобного мероприятия.

«Много спрашивали меня: «Женя, когда шоу, когда шоу?» А я не знаю. Не то чтобы я вообще собиралась когда-то в эту реку войти. Но потом подумали, что слишком часто стали эти вопросы возникать — у знакомых, у профессионалов, которые работают в этой сфере. Я подумала, что, наверное, можно закинуть удочку своей команде, что, может, попробовать что-то сделать такое камерное. Но в итоге получился очень большой масштаб. Всё-таки цифра 25 — очень красивая», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.