Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева ответила на вопрос, как пришла к идее организовать собственное шоу

Медведева ответила на вопрос, как пришла к идее организовать собственное шоу
Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева, выступившая с юбилейным шоу к своему 25-летию, рассказала, как ей пришла идея подобного мероприятия.

«Много спрашивали меня: «Женя, когда шоу, когда шоу?» А я не знаю. Не то чтобы я вообще собиралась когда-то в эту реку войти. Но потом подумали, что слишком часто стали эти вопросы возникать — у знакомых, у профессионалов, которые работают в этой сфере. Я подумала, что, наверное, можно закинуть удочку своей команде, что, может, попробовать что-то сделать такое камерное. Но в итоге получился очень большой масштаб. Всё-таки цифра 25 — очень красивая», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Шоу Медведевой взорвало без Тутберидзе и Загитовой. А Трусова попала в скандал
Шоу Медведевой взорвало без Тутберидзе и Загитовой. А Трусова попала в скандал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android