Медведева рассказала, сколько времени заняла подготовка к собственному шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева, выступившая с юбилейным шоу к своему 25-летию, рассказала, сколько времени занял этот процесс.

«Да, в итоге получилось у меня 10 выходов. Я, если откровенно говорить, хотела бы более тщательно подготовиться, но, поскольку какая-то параллельная работа, участие в ледовых шоу, медиапроекты очень крупные не ждут. Получилось так, как получилось. Рассчитывала на адреналин. Он случился, всё выкатала. И я собой сегодня довольна.

На подготовку самого шоу около… Вот от начала ведения разговоров до реализации – около восьми месяцев. На постановку, наверное, не так много, поскольку все ребята, выходящие на лёд, мегапрофессионалы своего дела, и нам не потребовалось много времени для того, чтобы собрать всё шоу вместе. Произошла какая-то синергия и команды, которая создаёт шоу, и профессионалов на льду. Была всего пара каких-то организационных моментов, уже непосредственно сегодня, когда разводили на площадке, это нормально абсолютно. Со светом, со звуком, с инвентарём. Но это всё вот так вот решилось, и без стресса просто выходили делать то, что наработали, и получилось здорово», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.