Вайцеховская — о шоу Медведевой: Женя отработала великолепно

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская, высказалась о шоу российской фигуристки Евгении Медведевой. Юбилейное шоу к 25-летию Евгении состоялось в Москве на «ЦСКА-Арене» 15 ноября.

«По ходу шоу не хотелось писать, хотелось смотреть. Женя отработала великолепно. Не назову вот так сходу другую фигуристку, которая была бы способна на протяжении двух отделений с подобной отдачей откатать такое количество совершенно разноплановых номеров.

Триггерило со страшной силой. И олимпийская «Анна Каренина», и «Мемуары гейши» с отчаянным послевкусием в виде мысли: Брайан Орсер на самом деле фактически перезагрузил карьеру Медведевой — научил Женю по-взрослому мыслить и, главное, не бояться думать о том, что жизнь в спорте может быть и через два года, и через три, и через пять. И тут случился ковид, перечеркнувший фактически всё.

После всех замечательных постановок с фирменным «флажком» и не менее фирменными вращениями (некоторым фигуристкам точно стоило бы хорошенько подумать, прежде чем делать аналогичное вращение в шпагате) — снова мысль-послевкусие: Женю бы сейчас в её умопомрачительной физической форме на соревновательный лёд…

И отчаянно жаль, что ей самой это уже точно не нужно…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.