Медведева блистала в образе Сейлор Мун, Трусова каталась с мужем. Яркие фото с шоу

15 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» прошло юбилейное ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, посвящённое юбилею спортсменки, которой 19 ноября исполнится 25 лет.

Медведева и её гости выступали под живой вокал известных российских исполнителей. Евгения в течение вечера сменила около 10 костюмов, каждый из которых отражал различные этапы её спортивного пути.

Лучшие фото с ледового шоу Евгении Медведевой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Помимо самой Медведевой, на лёд также вышли Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.