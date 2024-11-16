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Медведева блистала в образе Сейлор Мун, Трусова каталась с мужем. Яркие фото с шоу

Медведева блистала в образе Сейлор Мун, Трусова каталась с мужем. Яркие фото с шоу
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15 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» прошло юбилейное ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, посвящённое юбилею спортсменки, которой 19 ноября исполнится 25 лет.

Медведева и её гости выступали под живой вокал известных российских исполнителей. Евгения в течение вечера сменила около 10 костюмов, каждый из которых отражал различные этапы её спортивного пути.

Лучшие фото с ледового шоу Евгении Медведевой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Помимо самой Медведевой, на лёд также вышли Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.

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