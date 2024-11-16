Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Камилла Нелюбова (Краснодарский край). Яна Битюшкова (Волгоградская область). Маргарита Ковалёва (Московская область). Елизавета Куликова (Москва). Виктория Дорошевская (Курская область). Виктория Гущина (Санкт-Петербург). Дарья Третьякова (Московская область). Мария Механич (Ростовская область). Мария Пулина (Ленинградская область). Аделия Петросян (Москва). Дарья Садкова (Москва). Ксения Синицына (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:30 мск.

Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.