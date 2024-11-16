Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Не началось
 Купить билет
  1. Камилла Нелюбова (Краснодарский край).
  2. Яна Битюшкова (Волгоградская область).
  3. Маргарита Ковалёва (Московская область).
  4. Елизавета Куликова (Москва).
  5. Виктория Дорошевская (Курская область).
  6. Виктория Гущина (Санкт-Петербург).
  7. Дарья Третьякова (Московская область).
  8. Мария Механич (Ростовская область).
  9. Мария Пулина (Ленинградская область).
  10. Аделия Петросян (Москва).
  11. Дарья Садкова (Москва).
  12. Ксения Синицына (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:30 мск.

Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.

Материалы по теме
Доминирование Петросян и битва Семененко и Кондратюка. В Москве стартует 4-й этап Гран-при
Live
Доминирование Петросян и битва Семененко и Кондратюка. В Москве стартует 4-й этап Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android