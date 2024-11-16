Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе
Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
- Камилла Нелюбова (Краснодарский край).
- Яна Битюшкова (Волгоградская область).
- Маргарита Ковалёва (Московская область).
- Елизавета Куликова (Москва).
- Виктория Дорошевская (Курская область).
- Виктория Гущина (Санкт-Петербург).
- Дарья Третьякова (Московская область).
- Мария Механич (Ростовская область).
- Мария Пулина (Ленинградская область).
- Аделия Петросян (Москва).
- Дарья Садкова (Москва).
- Ксения Синицына (Москва).
Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:30 мск.
Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.
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