Аделия Петросян выиграла КП на 4-м этапе Гран-при России, Синицына — восьмая

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Фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Она получила от судей 86,37 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 71,59. Тройку лидеров замкнула Ксения Гущина (71,02).

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 Ксения Синицына дважды упала при исполнении прыжков и с результатом 55,79 занимает восьмое промежуточное место.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

Женщины, короткая программа: