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Аделия Петросян выиграла КП на 4-м этапе Гран-при России, Синицына — восьмая

Аделия Петросян выиграла КП на 4-м этапе Гран-при России, Синицына — восьмая
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Фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Она получила от судей 86,37 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 71,59. Тройку лидеров замкнула Ксения Гущина (71,02).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.37
2
Дарья Садкова
Москва
71.59
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
71.02

Бронзовый призёр чемпионата России 2024 Ксения Синицына дважды упала при исполнении прыжков и с результатом 55,79 занимает восьмое промежуточное место.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Женщины, короткая программа:

  1. Аделия Петросян (Москва) — 86,37 балла.
  2. Дарья Садкова (Москва) — 71,59.
  3. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 71,02.
  4. Елизавета Куликова (Москва) — 65,35.
  5. Камилла Нелюбова (Краснодарский край) — 64,69.
  6. Яна Битюшкова (Волгоградская область) — 56,69.
Общий зачёт Гран-при России
Календарь Гран-при России
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