Фигурное катание, 4-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе
Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
- Егор Рухин (Москва).
- Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
- Григорий Фёдоров (Москва).
- Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
- Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
- Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
- Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
- Даниил Самсонов (Москва).
- Марк Кондратюк (Москва).
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
- Роман Савосин (Москва).
Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.
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