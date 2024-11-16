Фигурное катание, 4-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Егор Рухин (Москва). Семён Соловьёв (Санкт-Петербург). Григорий Фёдоров (Москва). Артур Даниелян (Санкт-Петербург). Михаил Терновский (Санкт-Петербург). Фёдор Зонов (Санкт-Петербург). Даниил Постарнаков (Ставропольский край). Даниил Самсонов (Москва). Марк Кондратюк (Москва). Евгений Семененко (Санкт-Петербург). Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург). Роман Савосин (Москва).

Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.