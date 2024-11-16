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Фигурное катание, 4-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 4-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Сегодня, 16 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

  1. Егор Рухин (Москва).
  2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
  3. Григорий Фёдоров (Москва).
  4. Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
  5. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
  6. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
  7. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
  8. Даниил Самсонов (Москва).
  9. Марк Кондратюк (Москва).
  10. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
  11. Матвей Ветлугин  (Санкт-Петербург).
  12. Роман Савосин (Москва).

Четвёртый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 16-17 ноября в Москве.

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