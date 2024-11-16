Камила Валиева посетила этап Гран-при России в Москве

Российская фигуристка чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева присутствует на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

Спортсменка делает пометки у себя в тетради.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Москве. Второй стала Дарья Садкова. Тройку лидеров замкнула Ксения Гущина.

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.