Гущина объяснила, почему не захотела посетить шоу Евгении Медведевой в Москве

Фигуристка Ксения Гущина прокомментировала свой прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве. Спортсменка набрала 71,02 балла за прокат и занимает промежуточное третье место.

«Сложилось всё хорошо, мы старались уделить больше внимания непрыжковым элементам, что и получилось в короткой программе. Так что настроение хорошее. Очень рада личному рекорду, что моя работа была хорошо оценена. Похвалили в целом за прокат, но есть ещё куда улучшаться: дорожка, вращения — над ними можно работать бесконечно.

Из родных и близких до Москвы никто не доехал, все смотрят дома в Петербурге соревнования в трансляции. Моя цель — кататься чисто, стараться с каждым стартом выступать всё лучше и лучше, улучшать свои результаты. А медали — они уже сами придут. Перед стартом сходить посмотреть на шоу Евгении Медведевой желания не возникло, всё-таки у нас стояла на утро ранняя тренировка, поэтому я легла достаточно рано спать. Выбрала сон», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.