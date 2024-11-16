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Ученица Тутберидзе Садкова: Глейхенгауз неплохо смотрится в бежевом пальто Загитовой

Ученица Тутберидзе Садкова: Глейхенгауз неплохо смотрится в бежевом пальто Загитовой
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Российская фигуристка Дарья Садкова из группы Этери Тутберидзе прокомментировала свой прокат в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 71,59 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.37
2
Дарья Садкова
Москва
71.59
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
71.02

«Прокат недостаточно чистый из-за последнего вращения, но по прыжкам сегодня довольна своей работой. Касательно вращения – расслабилась раньше времени, урок на будущее, что нужно держать себя до конца, не отпускать. Идёт работа, ещё не проведена до конца, нет предела совершенству, как говорят все спортсмены. Будем работать дальше. В произвольной ничего нового не планирую, всё увидите завтра. Надеюсь на чистый прокат.

Слышала про спор Алины Загитовой с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом, что он наденет её пальто в случае моего чистого проката. Но не думала, что это произойдёт сегодня. Речь шла о предыдущих соревнованиях, которые были в Казани. То, что сегодня Алина надела на Даниила Марковича пусть не розовую шубу, а бежевую, было неожиданно и весело. Он неплохо в ней смотрится. Во время проката, конечно, не думала об этом споре, была в своих мыслях, в своей программе. Но посмотрим, может быть, Даниил Маркович согласится ещё на что-то поспорить с Алиной», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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