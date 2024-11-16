Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юма Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Грассль — на третьем месте

Юма Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Грассль — на третьем месте
Комментарии

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 263,09 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2024, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
263.09
2
Кевин Аймоз
Франция
259.15
3
Даниэль Грассль
Италия
258.55

Второе место занял представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 259,15 балла. Тройку призёров замкнул итальянский фигурист Даниэль Грассль (258,55), занимавший после короткой программы шестое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Мужское одиночное катание. Результаты:

  1. Юма Кагияма (Япония) — 263,09 балла.
  2. Кевин Аймоз (Франция) — 259,15.
  3. Даниэль Грассль (Италия) — 258,55.
  4. Сота Ямамото (Япония) — 249,91.
  5. Лукас Бричги (Швейцария) — 256,70.
  6. Кадзуки Томоно (Япония) — 238,41.
Общий зачёт Гран-при ISU
Календарь Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android