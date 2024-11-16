Юма Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Грассль — на третьем месте
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Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 263,09 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2024, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
263.09
2
Кевин Аймоз
Франция
259.15
3
Даниэль Грассль
Италия
258.55
Второе место занял представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 259,15 балла. Тройку призёров замкнул итальянский фигурист Даниэль Грассль (258,55), занимавший после короткой программы шестое место.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Мужское одиночное катание. Результаты:
- Юма Кагияма (Япония) — 263,09 балла.
- Кевин Аймоз (Франция) — 259,15.
- Даниэль Грассль (Италия) — 258,55.
- Сота Ямамото (Япония) — 249,91.
- Лукас Бричги (Швейцария) — 256,70.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 238,41.
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