Аделия Петросян: цели бороться за рекорд Валиевой нет. Я не об оценках думаю

Действующая чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 86,37 балла за прокат и занимает промежуточное первое место.

«Довольна. Всё топчик, всё хорошо. Внутреннее состояние меня устраивает, всем довольна сегодня. С начала осени, наверное, всё никак не шло, были не те прокаты, какие я хотела. После этапа Гран-при в Казани поговорила сама с собой, что нужно быть более снисходительной к себе, радоваться каким-то другим элементам, которые были в прокате лучше выполнены, нежели неудачные. Отсеивать плохие мысли. Мне ещё предстоит много работать над этим, но я стараюсь.

Очень много работала на тренировках, стараюсь, и всё неплохо получается. Надеюсь, что смогу это всё перенести, сегодня более-менее получилось, надеюсь, завтра тоже всё получится. В Казани я немного заклон сорвала, наверное, из-за него получила меньше баллов. Цели бороться за рекорд Камилы Валиевой нет (речь про рекордные баллы Валиевой в КП — 87,45. Были набраны в 2021 году). Я больше не об оценках думаю, если будет чистый прокат, то оценки будут показывать тот результат, который был на льду.

Думала, что мне сегодня меньше поставят баллов, чем в Казани. А потом узнаю, что больше баллов получила, чем раньше. Не слежу за своей статистикой», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.