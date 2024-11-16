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Евгений Семененко захватил лидерство после КП на четвёртом этапе Гран-при России

Евгений Семененко захватил лидерство после КП на четвёртом этапе Гран-при России
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Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 106,37 балла. Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 105,31. Тройку сильнейших замкнул Григорий Фёдоров (100,14).

В воскресенье, 17 ноября, фигуристы выступят с произвольной программой.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
106.74
2
Марк Кондратюк
Москва
105.31
3
Григорий Фёдоров
Москва
100.14

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Мужчины, короткая программа:

  1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) - 106,37 балла.
  2. Марк Кондратюк (Москва) — 105,31.
  3. Григорий Фёдоров (Москва) - 100,14.
  4. Даниил Самсонов (Москва) — 95,09.
  5. Роман Савосин (Москва) — 90,71.
  6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 84,64.
Обший зачёт Гран-при России
Календарь Гран-при России
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Новости. Фигурное катание
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