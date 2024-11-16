Фигурист Фёдоров — о Кондратюке: мы с Марком подстёгиваем друг друга

Фигурист группы Светланы Соколовской Григорий Фёдоров прокомментировал прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве. Спортсмен исполнил чисто каскад четверной флип — тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц. У него 100,14 балла за прокат и промежуточное третье место.

«Уже сейчас настраиваюсь на произвольную, поеду отдыхать, думать, что будет завтра. Чувствуется что ещё не накатал какие-то хореографические движения, дорожку шагов, надо дальше работать. Ещё есть время до чемпионата России.

Обрадовался конечно, когда увидел сотню баллов. Особо ничего не думал по этому поводу, но приятно что какой-то очередной рубеж пройден.

Сейчас ребята все здорово подтянулись, мощная конкуренция на каждом этапе Гран-при. И нет одного очевидного лидера, даже одного-двух-трех. Есть много ребят, которые могут выдавать достойные прокаты. Шанс на золото есть всегда. Пятое место на Гран-при в Казани опустило меня с небес на землю. Светлана Владимировна после этапа в Казани предложила сменить короткую программу, решили попробовать что-то новое, почему бы и нет. Ставил Никита Михайлов. Внутренняя конкуренция в группе помогает развиваться, либо Марк (Кондратюк – прим.) подстёгивает, либо я его подстёгиваю.

Никогда не бывает проходных тренировок, когда никто ничего не делает. Такая конкуренция нас стимулирует. Что-то не получается, смотришь на своего одногруппника, он уже прокаты начинает катать, прыгать. Нельзя отставать, надо хотя бы что-то сделать на тренировке», – передает слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.