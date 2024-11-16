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Кондратюк — о Чене и Ханю: объективно они лучшие из лучших. Надо к ним стремиться

Кондратюк — о Чене и Ханю: объективно они лучшие из лучших. Надо к ним стремиться
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк прокомментировал прокат своей короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсмен исполнил чистые четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп и набрал 105,31 балла. У него промежуточное второе место.

«Доволен сегодняшним прокатом, на данный момент это был лучший прокат короткой в сезоне. Я везде всё прыгал, но постоянно вылезал какой-то недочёт на прыжках. Сегодня их не было, осталось завтра работать дальше в таком же духе.

Всё логично – на прошлом этапе Гран-при были ошибки, каскад был исполнен не лучшим образом, плохое вращение. Сейчас всё выполнено хорошо, соответственно, баллы заметно стали выше. Дальнейшая цель по баллам – 200 за произвольную и 300 по сумме. Это гроссмейстерский уровень.

А 110 баллов за короткую – это уже что-то из области фантастики. Компания Чена и Ханю приятная, но объективно они лучшие из лучших. Надо к ним стремиться, но баллы – это следствие исполнения элементов.

Не смотрел ещё протоколы. Мы стали уделять больше внимания непрыжковым элементам на тренировках. Во время проката больше следил за ними. У меня бывает такое, что я полностью отдаюсь залу. И это неудачно сказывается на исполнении каких-то лёгких элементов. Сейчас старался найти баланс между эмоциональным катанием и исполнением элементов», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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