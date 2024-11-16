«Сколько пальцев поранил? Видите, все целые». Семененко — о победе в КП на Гран-при

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу в короткой программе в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 106,37 балла.

«Конечно, радостные эмоции сейчас, но не стоит забывать, что есть ещё один этап в фигурном катании. Что сделали за три недели после Магнитогорска, что с 87 баллов стало 106? Перед Магнитогорском была неприятная ситуация, которая лично у меня вызвала немалый дискомфорт. Сейчас подготовка шла более гладко, надеюсь, получится показать свой наилучший результат. К Магнитогорску готовился полторы недели после болезни, даже после травм легче восстанавливаться, чем после болезни. Особенно когда была температура.

Новая фишка в дорожке со снятием снега с лезвия – случайность? Случайности не случайны (смеётся). Готовил, конечно. Сам нашёл, просто, когда катал, мне скользист сказал держать корпус внутрь круга, я наклонился и почувствовал – конёк рядом. И как-то сам придумал. Сколько пальцев было поранено в ходе тренировок? Как видите, все целые», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.