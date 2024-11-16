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Ветлугин ответил, было ли слышно, как зрители поют песню Агутина во время проката

Ветлугин ответил, было ли слышно, как зрители поют песню Агутина во время проката
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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, было ли слышно, как зрители поют песню Леонида Агутина во время проката короткой программы в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

«Было ли слышно, как люди поют песню во время проката? Да, было слышно, особенно на дорожке (улыбается). Я очень рад, что людям удалось так поучаствовать в моём номере, будет здорово, если люди не будут стесняться и петь», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

После короткой программы Матвей Ветлугин занимает шестое место с результатом 84,64. Лидером стал Евгений Семененко.

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