Ветлугин ответил, было ли слышно, как зрители поют песню Агутина во время проката

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, было ли слышно, как зрители поют песню Леонида Агутина во время проката короткой программы в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
«Было ли слышно, как люди поют песню во время проката? Да, было слышно, особенно на дорожке (улыбается). Я очень рад, что людям удалось так поучаствовать в моём номере, будет здорово, если люди не будут стесняться и петь», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
После короткой программы Матвей Ветлугин занимает шестое место с результатом 84,64. Лидером стал Евгений Семененко.