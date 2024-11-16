Кондратюк: рад за Женю Семененко, он большой молодец

Бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве ответил на вопрос, каким образом возможно установить новый мировой рекорд и обойти достижения американца Нэйтана Чена и японца Юдзуру Ханю.

«Нужно работать над компонентами, исполнять более сложный второй четверной. Сейчас у меня лутц и сальхов, вторым прыжком может быть тогда риттбергер или флип. Один-два балла, казалось бы, не так много, но если уже идёт игра за рекорды, на такие копеечки, то за счёт этого можно добирать. А также идеальное исполнение всех остальных элементов. Даже с таким набором элементов, как у меня, при идеальном исполнении всего можно пробить 110 баллов.

Ханю, если не ошибаюсь, катал с сальховом и тулупом. Ни в коем случае себя с ним не сравниваю, это смешно, мы с ним абсолютно в разных лигах. Но раз это ему удавалось, значит, теоретически возможно. Он легенда фигурного катания, и я себя к таковым не причисляю. Другая лига не в исполнении элементов, а в значимости спортсмена.

Рад за Женю Семененко, он большой молодец. Рад за Гришу Фёдорова, он поставил сегодня личный рекорд, пробил отметку в 100 баллов. Да и в целом, если посмотрим на турнирную таблицу, многие выступили достойно. Хорошо, что есть такая конкуренция, это развивает наш спорт.

Чем больше людей будет кататься хорошо и сложно, тем интереснее будет и спортсменам, и зрителям. Это нормально, так и должно быть. Было бы странно, если бы сейчас все набирали у нас по 80 баллов. Это был бы показатель какого-то регресса, стагнации. А так сейчас всё отлично», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Спортсмен в короткой программе исполнил чистые четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп и набрал 105,31 балла. У него промежуточное второе место.