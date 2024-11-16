Хана Ёсида выиграла 5-й этап на Гран-при ISU в Финляндии

Японская фигуристка Хана Ёсида стала победительницей пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 199,46 балла. Второй стала её соотечественница Рино Мацуике с результатом 199,20. Тройку лидеров замкнула итальянская спортсменка Лара Наки Гутманн (198,49).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Женское одиночное катание. Результаты: