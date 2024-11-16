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Хана Ёсида выиграла 5-й этап на Гран-при ISU в Финляндии

Хана Ёсида выиграла 5-й этап на Гран-при ISU в Финляндии
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Японская фигуристка Хана Ёсида стала победительницей пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 199,46 балла. Второй стала её соотечественница Рино Мацуике с результатом 199,20. Тройку лидеров замкнула итальянская спортсменка Лара Наки Гутманн (198,49).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хана Ёсида
Япония
199.46
2
Рино Мацуике
Япония
199.20
3
Лара Наки Гутманн
Италия
198.49

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Хана Ёсида (Япония) — 199,46.
  2. Рино Мацуике (Япония) — 199,20.
  3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 198,49.
  4. Сара Эверхардт (США) — 191,17.
  5. Асун Юн (Южная Корея) — 187,68.
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