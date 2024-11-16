Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 85,67 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 83,08. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

Танцы на льду, ритм-танец: