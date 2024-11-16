Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 85,67 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 83,08. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Танцы на льду, ритм-танец:
- Александра Степанова/Иван Букин — 85,67
- Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 83,08
- Варвара Жданова/ Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68
- Софья Тютюнина/Матвей Грачёв — 74,94
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 74,14
- Анна Коломенская/Артём Фролов — 73,60
- Дарья Савкина/Александр Вахнов — 70,71
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