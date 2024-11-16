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Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Москве
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 85,67 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 83,08. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Танцы на льду, ритм-танец:

  1. Александра Степанова/Иван Букин — 85,67
  2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 83,08
  3. Варвара Жданова/ Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68
  4. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв  — 74,94
  5. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 74,14
  6. Анна Коломенская/Артём Фролов — 73,60
  7. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 70,71
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