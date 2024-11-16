Агент Евгении Медведевой прокомментировал скандал между Трусовой и Зайцевой

Агент двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа заявил, что между Александрой Игнатовой (Трусовой) и певицей Марией Зайцевой возникло недопонимание.

«По задумке хореографа шоу Никиты Михайлова выход на лёд фигуристки Александры Трусовой должен был состояться с середины песни во время выступления Марии Зайцевой. Это не был саботаж со стороны спортсменки, как люди могли подумать. Такое часто происходит, что фигурист вступает в номер не сразу. Море примеров. Номер изначально был так поставлен. И на репетициях всё так же отрабатывалось.

Между Трусовой и Зайцевой произошло лёгкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера. На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. И пела она потрясающе. Зайцева обладает одним из лучших голосов в стране. Поэтому мы её и пригласили. А Александра выдающаяся фигуристка, которую Женя уважает, и у них прекрасные отношения.

Плюса не было у Александры, потому что Мария изначально пела кавер певицы Rihanna. Был только LIVE и отправлена минусовка. В таких ситуациях обычно происходит так. На будущее, конечно, мы учтём такие моменты.

Тут опять же произошло недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом. И ей не хватило выделенного времени на репетиции. Несмотря на всё это, номер получился живым и органичным.

Из-за недопонимания произошёл этот мини-скандал. В этой ситуации не виновата ни Мария Зайцева, ни Александра Трусова. Это не более чем дискоммуникация. Но я охотно верю, что этот инцидент никак не испортил тот праздник, который нам вчера удалось создать», — заявил агент Евгении Медведевой Леван Матуа.