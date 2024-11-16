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Фигурист Нарижный — о качестве льда: привычка была выходить на залитый лед. А тут пошаркан

Фигурист Нарижный — о качестве льда: привычка была выходить на залитый лед. А тут пошаркан
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Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный после проката своего ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве высказались о качестве льда на соревнованиях. С этого сезона при сокращённом числе стартов для танцев на льду количество разминок увеличилось, при этом дополнительную заливку льда перед выходом на лёд последних участников не добавили.

Нарижный: Вырос средний уровень спортсменов, спортсменов много, уровень хороший. Но на нас это не особо влияет. Единственное, что поменялось, разминки стало три, а заливки не прибавилось. Это сказывается. Банальная привычка – выходишь на залитый лёд. А тут выходишь, до тебя уже две разминки откатали, лёд уже такой, немного пошарканный.

Хавронина: Нам привычно, что перед третьей разминкой есть заливка льда. На меня это никак не влияет, можно было бы залить, но есть свои технические причины на это, трансляция, экранное время, – передаёт слова Хаврониной и Нарижного корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

За прокат ритм-танца Хавронина и Нарижный набрали 83,08 балла и занимают промежуточное второе место.

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