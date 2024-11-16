Фигуристка Жданова — о «русской» программе: кататься легче, потому что это наше

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве и отметили плюсы выбора российской композиции для соревновательной программы.

Тимур Бабаев-Смирнов: Мы довольны, наша основная задача была не показать какие-то баллы, а просто насладиться выступлением. У нас такая живая, заводная музыка. Она нам очень нравится, придаёт нам сил.

Хотели порадовать зрителей своим выступлением. Какие баллы нам поставили – это уже работа судей. Соревнования для нас проходят на таком адреналине, один этап откатал, успеваешь выдохнуть, адреналин снова начинает бурлить, выходишь на второй этап. Можно сказать, было даже полегче катать два подряд этапа, но это всё индивидуально.

Варвара Жданова: Мы хотели принести удовольствие себе, мы много работали и тут вышли на такую большую арену. Получаешь такие эмоции, такой прилив сил, чтобы работать дальше. Мне кажется, под русскую композицию всегда кататься намного легче, потому что это наше.

Мы понимаем, что мы катаем, можем передать больше эмоций, больше смысла в словах. Желание выступать было большое, произошла досадная ситуация. Я сломала палец на правой ноге, но даже мысли не было заканчивать сезон. Были уверены, что я выйду и восстановлюсь.

Достаточно быстро восстановилась, пришла в себя. Начали готовиться к этапам Гран-при, поехали в Красноярск и были этому очень рады. Тому, что мы всё-таки смогли. Два этапа подряд сложно скорее в плане настроя, нужно заранее себя подготовить, что перерыва не будет. Не расслабляться, – передаёт слова Ждановой и Бабаева-Смирнова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

За прокат ритм-танца Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов набрали 75,68 балла и занимают промежуточное третье место.