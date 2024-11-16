Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Жданова — о «русской» программе: кататься легче, потому что это наше

Фигуристка Жданова — о «русской» программе: кататься легче, потому что это наше
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве и отметили плюсы выбора российской композиции для соревновательной программы.

Тимур Бабаев-Смирнов: Мы довольны, наша основная задача была не показать какие-то баллы, а просто насладиться выступлением. У нас такая живая, заводная музыка. Она нам очень нравится, придаёт нам сил.

Хотели порадовать зрителей своим выступлением. Какие баллы нам поставили – это уже работа судей. Соревнования для нас проходят на таком адреналине, один этап откатал, успеваешь выдохнуть, адреналин снова начинает бурлить, выходишь на второй этап. Можно сказать, было даже полегче катать два подряд этапа, но это всё индивидуально.

Варвара Жданова: Мы хотели принести удовольствие себе, мы много работали и тут вышли на такую большую арену. Получаешь такие эмоции, такой прилив сил, чтобы работать дальше. Мне кажется, под русскую композицию всегда кататься намного легче, потому что это наше.

Мы понимаем, что мы катаем, можем передать больше эмоций, больше смысла в словах. Желание выступать было большое, произошла досадная ситуация. Я сломала палец на правой ноге, но даже мысли не было заканчивать сезон. Были уверены, что я выйду и восстановлюсь.

Достаточно быстро восстановилась, пришла в себя. Начали готовиться к этапам Гран-при, поехали в Красноярск и были этому очень рады. Тому, что мы всё-таки смогли. Два этапа подряд сложно скорее в плане настроя, нужно заранее себя подготовить, что перерыва не будет. Не расслабляться, – передаёт слова Ждановой и Бабаева-Смирнова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

За прокат ритм-танца Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов набрали 75,68 балла и занимают промежуточное третье место.

Материалы по теме
Валиева украла триумф у Петросян. Аделию не спасли ни триксель, ни поддержка Медведевой
Валиева украла триумф у Петросян. Аделию не спасли ни триксель, ни поддержка Медведевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android