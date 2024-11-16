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Валиева стеснялась камер, Петросян чувственно покоряла лёд. Лучшие фото короткой программы

Валиева стеснялась камер, Петросян чувственно покоряла лёд. Лучшие фото короткой программы
Камила Валиева и Аделия Петросян
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16 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» завершились показы коротких программ четвёртого этапа Гран-при России.

Фигуристка Аделия Петросян стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц. Она получила от судей 86,37 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 71,59. Тройку лидеров замкнула Ксения Гущина (71,02).

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников. Он получил от судей 106,37 балла. Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 105,31. Тройку сильнейших замкнул Григорий Фёдоров (100,14).

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 85,67 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 83,08. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Лучшие кадры с короткой программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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