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Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на 5-м этапе Гран-при ISU в Финляндии

Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на 5-м этапе Гран-при ISU в Финляндии
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Сегодня, 16 ноября, канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями ритм-танца на 5-м этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. Они получили от судей 84,65 балла. Вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 82,03. Тройку лидеров замкнули представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (78,31).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду. Ритм-танец
16 ноября 2024, суббота. 18:35 МСК
Окончено
1
Канада
2
Великобритания
3
Финляндия

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты:

  1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 84,65
  2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 82,03
  3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 78,31
  4. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 75,50
  5. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 73,35 
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