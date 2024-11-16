Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на 5-м этапе Гран-при ISU в Финляндии

Сегодня, 16 ноября, канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали победителями ритм-танца на 5-м этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. Они получили от судей 84,65 балла. Вторыми стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 82,03. Тройку лидеров замкнули представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (78,31).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты:

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 84,65 Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 82,03 Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 78,31 Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 75,50 Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 73,35