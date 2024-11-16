Призёр чемпионата Европы Букин — о качестве льда: у девочек голые ноги — а лёд изъезжен

Призёры чемпионата Европы и трёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин после проката своего ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве высказались о качестве льда на соревнованиях. С этого сезона при сокращённом числе стартов для танцев на льду количество разминок увеличилось, при этом дополнительную заливку льда перед выходом на лёд последних участников не добавили.

Иван Букин: Атмосфера была потрясающая. Хочется в очередной раз поблагодарить всех, кто пришёл и поддерживал нас. Не зря же мы выступаем на больших аренах. Это первые впечатления, которые хочется выделить.

Честное слово, качество льда оставляет желать лучшего. На всех крупных стартах перед третьей разминкой всегда идёт заливка льда. Девочкам особенно, потому что у них колготки, у кого-то вообще голые ноги, есть какие-то постановки на лёд, а лёд весь изъезжен был. И в результате это всё бывает просто в кровь.

У Саши после Магнитогорска две недели проходила нога, мы не делали некоторые элементы, потому что ей было больно, нельзя было, всё заново бы разодралось. Мы бы очень хотели, чтобы всё-таки тот, кто отвечает за это, подумал, что может как-нибудь вставить нам заливку.

Это банально опасно, мы можем срывать элементы. На соревнованиях чуть проще, чем на тренировках, но всё равно достаточно проблематично.

Александра Степанова: На тренировках просто катастрофа, не буду скрывать. Лёд очень плохой. Кто-то из ребят, я видела, пропускали элементы, когда нужно опуститься на лёд, это не очень хорошо.

Но нам удалось реализовать всё, что наработали на тренировках, возможно, в некоторых моментах можно было поувереннее. Но меня очень порадовал зритель.

Когда катаешь в полноги, это видят люди. Классно, что мы откатали на таком подъёме, было больше связи друг с другом от начала до конца. Прибавили в физическом состоянии, круто, когда проезжаешь всю программу с головой. Нельзя выйти на лёд совсем без нервов, для стартов это лучше, – передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

За прокат ритм-танца Степанова и Букин набрали 85,67 балла и занимают промежуточное первое место.