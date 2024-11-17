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«Первая тройка — это нечто!» Тарасова оценила прокаты мужчин на 4-м этапе ГП России

«Первая тройка — это нечто!» Тарасова оценила прокаты мужчин на 4-м этапе ГП России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении мужчин в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

«Короткая программа у мужчин была очень зрелищной! Что ни прокат, то сюрприз. Все мужчины катались максимально хорошо, по крайней мере так выглядела первая шестёрка. Первая тройка была просто нечто! Прыгали очень хорошо! А самое главное, что все они музыку слышали во время прокатов», – приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Короткую программу четвёртого этапа Гран-при России выиграл Евгений Семененко, набрав 106,74 балла. Второе место у Марка Кондратюка с 105,31 балла, а тройку лучших замкнул Григорий Фёдоров, который получил от судей 100,14 балла.

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