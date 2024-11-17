Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд
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Сегодня, 17 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Идёт
1
Маргарита Ковалёва
Московская область
2
Мария Механич
Ростовская область
3
Дарья Третьякова
Московская область
- Маргарита Ковалёва (Московская область).
- Мария Механич (Ростовская область).
- Дарья Третьякова (Московская область).
- Виктория Дорошевская (Курская область).
- Ксения Синицына (Москва).
- Мария Пулина (Ленинградская область).
- Яна Битюшкова (Волгоградская область).
- Камилла Нелюбова (Краснодарский край).
- Елизавета Куликова (Москва).
- Ксения Гущина (Санкт-Петербург).
- Дарья Садкова (Москва).
- Аделия Петросян (Москва).
После короткой программы лидирует Аделия Петросян, на втором месте идёт Дарья Садкова, замыкает тройку лидеров Ксения Гущина.
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