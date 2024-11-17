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Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд

Фигурное катание, 4-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд
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Сегодня, 17 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Идёт
1
Маргарита Ковалёва
Московская область
2
Мария Механич
Ростовская область
3
Дарья Третьякова
Московская область
  1. Маргарита Ковалёва (Московская область).
  2. Мария Механич (Ростовская область).
  3. Дарья Третьякова (Московская область).
  4. Виктория Дорошевская (Курская область).
  5. Ксения Синицына (Москва).
  6. Мария Пулина (Ленинградская область).
  7. Яна Битюшкова (Волгоградская область).
  8. Камилла Нелюбова (Краснодарский край).
  9. Елизавета Куликова (Москва).
  10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург).
  11. Дарья Садкова (Москва).
  12. Аделия Петросян (Москва).

После короткой программы лидирует Аделия Петросян, на втором месте идёт Дарья Садкова, замыкает тройку лидеров Ксения Гущина.

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