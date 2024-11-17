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Татьяна Тарасова: Аделия Петросян — лидер мирового фигурного катания

Татьяна Тарасова: Аделия Петросян — лидер мирового фигурного катания
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе среди женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Москве и отметила силу Аделии Петросян.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.37
2
Дарья Садкова
Москва
71.59
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
71.02

«Короткие программы девушек прошли потрясающе. Не знаю, каким будет чемпионат Европы, но наши соревнования мирового уровня. Я наслаждаюсь! Да, конечно, Петросян — лидер мирового фигурного катания.

Составит ли кто-то конкуренцию? Нельзя в начале сезона об этом говорить. Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

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