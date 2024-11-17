Татьяна Тарасова: Аделия Петросян — лидер мирового фигурного катания
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе среди женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Москве и отметила силу Аделии Петросян.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.37
2
Дарья Садкова
Москва
71.59
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
71.02
«Короткие программы девушек прошли потрясающе. Не знаю, каким будет чемпионат Европы, но наши соревнования мирового уровня. Я наслаждаюсь! Да, конечно, Петросян — лидер мирового фигурного катания.
Составит ли кто-то конкуренцию? Нельзя в начале сезона об этом говорить. Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», — приводит слова Тарасовой Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2024
-
13:08
-
13:00
-
12:00
-
11:09
- 16 ноября 2024
-
22:07
-
21:19
-
20:05
-
19:45
-
19:26
-
19:21
-
19:01
-
18:42
-
18:00
-
17:38
-
17:28
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
16:46
-
15:53
-
15:40
-
15:33
-
15:32
-
15:26
-
15:17
-
14:59
-
11:00
-
09:00
- 15 ноября 2024
-
23:40
-
23:32
-
23:22
-
23:21
-
23:14
-
23:11
-
23:11