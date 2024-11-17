Татьяна Тарасова: Аделия Петросян — лидер мирового фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе среди женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Москве и отметила силу Аделии Петросян.

«Короткие программы девушек прошли потрясающе. Не знаю, каким будет чемпионат Европы, но наши соревнования мирового уровня. Я наслаждаюсь! Да, конечно, Петросян — лидер мирового фигурного катания.

Составит ли кто-то конкуренцию? Нельзя в начале сезона об этом говорить. Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», — приводит слова Тарасовой Metaratings.