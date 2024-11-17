Петросян — во влоге Загитовой: если плохое настроение, могу что-нибудь сокрушить

Чемпионка России фигуристка Аделия Петросян призналась, что самостоятельно работает над психологией и старается позитивно настраиваться на прокаты.

– Ты сегодня была спокойная, даже в какой-то момент очень весёлая.

– Работаю над собой. Стараюсь негативные и волнительные мысли от себя отталкивать, пытаюсь более радостно настроиться.

– Ты очень эмоциональный человек.

– Мне такое состояние может и помочь где-то, больше адреналина бывает, больше сил прибавляется. А если у меня плохое настроение, то всё рушится вокруг, и я тоже могу что-нибудь сокрушить.

– Ты работаешь как-то [над психологией] или тебе кто-то помогает?

– Пока только сама. Ещё подумаю насчет чьей-то помощи. Но сейчас вроде получше стало, получается, – сказала Петросян во влоге Алины Загитовой от Первого канала.