Алина Загитова перед интервью с Аделией Петросян сняла сапоги

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разулась перед тем, как взять интервью у Аделии Петросян, выигравшей короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Мне некомфортно, что я так выше стою», — сказала Загитова в эфире Первого канала и сняла сапоги.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Алина Загитова ведёт влог от Первого канала. Её рост составляет 160 см, рост Петросян — 150 см.

В данный момент в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступают с произвольными программами. После короткой программы уверенно лидирует Аделия Петросян (86,37 балла), на втором месте идёт Дарья Садкова (71,59), замыкает тройку лидеров Ксения Гущина (71,02).