Фигурное катание, 4-й этап Гран-при России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП

Сегодня, 17 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Семён Соловьёв (Санкт-Петербург). Михаил Терновский (Санкт-Петербург). Егор Рухин (Москва). Артур Даниелян (Санкт-Петербург). Даниил Постарнаков (Ставропольский край). Фёдор Зонов (Санкт-Петербург). Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург). Роман Савосин (Москва). Даниил Самсонов (Москва). Григорий Фёдоров (Москва). Марк Кондратюк (Москва). Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Евгений Семененко, получивший от судей 106,37 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (105,31), третий — Григорий Фёдоров (100,14).