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Фигурное катание, 4-й этап Гран-при России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП

Фигурное катание, 4-й этап Гран-при России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП
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Сегодня, 17 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

  1. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
  2. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
  3. Егор Рухин (Москва).
  4. Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
  5. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
  6. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
  7. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
  8. Роман Савосин (Москва).
  9. Даниил Самсонов (Москва).
  10. Григорий Фёдоров (Москва).
  11. Марк Кондратюк (Москва).
  12. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Евгений Семененко, получивший от судей 106,37 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (105,31), третий — Григорий Фёдоров (100,14).

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