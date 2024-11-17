Фигурное катание, 4-й этап Гран-при России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП
Сегодня, 17 ноября, в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
- Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
- Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
- Егор Рухин (Москва).
- Артур Даниелян (Санкт-Петербург).
- Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
- Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
- Роман Савосин (Москва).
- Даниил Самсонов (Москва).
- Григорий Фёдоров (Москва).
- Марк Кондратюк (Москва).
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
После короткой программы лидирует Евгений Семененко, получивший от судей 106,37 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (105,31), третий — Григорий Фёдоров (100,14).
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