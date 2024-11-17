Фанаты Валиевой принесли баннер «Камила, ждём!» на этап Гран-при России в Москве

Фанаты российской фигуристки Камилы Валиевой принесли на трибуну большой баннер с надписью: «Камила, ждём!» во время произвольной программы в женском одиночном катании на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Фотография была опубликована в телеграм-канале фан-сообщества спортсменки.

Фото: Фан-группа Валиевой в телеграме

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.