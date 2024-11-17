Аделия Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве

Действующая чемпионка России фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления ученица Этери Тутберидзе получила 251,57 балла. В прокате произвольной программы Петросян выполнила два элемента ультра-си — тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп.

Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Четвёртый этап, Женщины. Результаты: