Аделия Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве
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Действующая чемпионка России фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления ученица Этери Тутберидзе получила 251,57 балла. В прокате произвольной программы Петросян выполнила два элемента ультра-си — тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп.
Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Четвёртый этап, Женщины. Результаты:
- Аделия Петросян — 251,57 балла.
- Дарья Садкова — 224,93.
- Ксения Гущина — 212,79.
- Елизавета Куликова — 198,06.
- Камилла Нелюбова — 191,01.
- Ксения Синицына — 184,53.
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