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15:40 Мск
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Ученик Тутберидзе Самсонов снялся с произвольной программы на 4-м этапе Гран-при России

Ученик Тутберидзе Самсонов снялся с произвольной программы на 4-м этапе Гран-при России
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Фигурист Даниил Самсонов снялся с произвольной программы в рамках четвёртого этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Москве. Об этом сообщили в эфире Первого канала во время трансляции.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
254.38
2
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
252.96
3
Егор Рухин
Москва
245.81

Ранее Самсонов сообщил, что выступал на предыдущем этапе Гран-при России в Красноярске, где он занял третье место, после разрыва связок.

После короткой программы Даниил занимал четвёртое место, заработав 95,09 балла. Лидирует Евгений Семененко, получивший от судей 106,37 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (105,31), третий — Григорий Фёдоров (100,14).

Самсонов является учеником заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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