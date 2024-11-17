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Фигуристка Гущина — о похвале Медведевой: приятно, что оценили мою программу и катание

Фигуристка Гущина — о похвале Медведевой: приятно, что оценили мою программу и катание
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Фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсменка чисто исполнила две свои программы и набрала 212,79 балла. У неё итоговое третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

«Я очень рада, что получилось улучшить свои результаты, что работа, которая была проведена после этапа в Магнитогорске, была хорошо оценена. За баллами я слежу, стараюсь уделять внимание второй оценке, улучшаться. Над дорожкой мы ещё будем работать, всегда есть куда расти. Цель на чемпионат России – улучшить свои результаты, катание, добавить в презентации. До каких баллов добраться, говорить не буду, решат судьи, моя задача – улучшить катание. Ещё есть куда улучшаться.

Не особо слышала слова Медведевой и Ягудина, но некоторые услышала. Очень приятно, что оценили программу, катание. Но больше в кисс-энд-край мы с тренером обсуждали программу», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным выступали на соревнованиях в качестве лайв-комментаторов на арене.

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